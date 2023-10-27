Переговори з ХАМАС про звільнення заручників "прискорюються" – ВВС

Переговори з ХАМАС про звільнення заручників, яких терористи захопили під час нападу на Ізраїль, "прискорюються". Про це повідомляє BBC.

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Видання посилається на повідомлення свого джерела, яке стверджує, що негласні переговори між ХАМАС та Ізраїлем, посередником у яких виступає Катар, "пішли швидше".

Раніше повідомлялося, що під час цих переговорів однією з тем було можливе припинення обстрілів.

Публічно Ізраїль відкидає заклики припинити вогонь та обіцяє знищити ХАМАС, пише ВВС. Водночас США сформулювали "тоншу" позицію та заявили, що вони не підтримають припинення вогню, яке дало б ХАМАС можливість перегрупуватися.

Ані Ізраїль, ані ХАМАС не робили жодних офіційних заяв щодо цього.

На сьогодні Сили оборони Ізраїлю встановили імена 229 осіб, яких терористи ХАМАС продовжують утримувати в секторі Гази. Ці дані не є остаточними, пошук інформації стосовно інших зниклих безвісти триває.

20 жовтня Ізраїль підтвердив звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних до південного Ізраїлю, де й захопили терористи ХАМАС.

23 жовтня терористи випустили літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

26 жовтня з трибуни ООН глава МЗС Ірану заявив, що його країна готова виступити посередником під час обміну всіх захоплених ХАМАС цивільних на 6000 палестинських ув'язнених, які засуджені судом та відбувають покарання в Ізраїлі.

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