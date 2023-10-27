Переговоры с ХАМАС об освобождении заложников "ускоряются" – BBC

Переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, которых террористы захватили во время нападения на Израиль, "ускоряются". Об этом сообщает BBC.

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Издание ссылается на сообщение своего источника, который утверждает, что негласные переговоры между ХАМАС и Израилем, посредником в которых выступает Катар, "пошли быстрее".

Ранее сообщалось, что в ходе этих переговоров одной из тем было возможное прекращение обстрелов.

Публично Израиль отвергает призывы прекратить огонь и обещает уничтожить ХАМАС, пишет BBC. При этом США сформулировали "более тонкую" позицию и заявили, что они не поддержат прекращение огня, которое дало бы ХАМАС возможность перегруппироваться.

Ни Израиль, ни ХАМАС не делали никаких официальных заявлений по этому поводу.

На сегодня Силы обороны Израиля установили имена 229 человек, которых террористы ХАМАС продолжают удерживать в секторе Газа. Эти данные не являются окончательными, поиск информации о других пропавших без вести продолжается.

20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.

23 октября террористы выпустили пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

26 октября с трибуны ООН глава МИД Ирана заявил, что его страна готова выступить посредником при обмене всех захваченных ХАМАС гражданских на 6000 палестинских заключенных, которые приговорены судом и отбывают наказание в Израиле.

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