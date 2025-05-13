Під Верховним судом Аргентини знайшли понад 80 ящиків з нацистськими документами – фото

У суді вважають, що документи могли потрапити до Аргентини японським пароплавом "Нана-Мару" 20 червня 1941 року

Ящик з нацистськими документами (Фото: Верховний суд Аргентини)

В Аргентині у підвалах Верховного суду знайшли 83 ящики з документами німецьких нацистів, що можуть містити підказки про їхні міжнародні фінансові зв’язки. Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Зазначається, що документи у дерев'яних ящиках з-під шампанського виявили під час створення Музею Верховного суду випадково. В установі вважають, що вони могли потрапити до Аргентини японським пароплавом "Нана-Мару" 20 червня 1941 року, який віз їх до німецького посольства в Токіо.

Фото: Верховний суд Аргентини

Митниця конфіскувала вантаж, попри те, що німецьке дипломатичне представництво в Аргентині стверджувало, що в ящиках є особисті речі дипломатів, і вимагало їх повернення.

Водночас митники повідомили тодішнього міністра закордонних справ Аргентини Енріке Руїса Гіньясу, що вміст вантажу може спричинити проблеми й поставити під загрозу нейтралітет країни.

Фото: Верховний суд Аргентини

У серпні 1941 року, за ініціативою депутата Рауля Дамонте Таборда, який очолював парламентську комісію з розслідування антиаргентинської діяльності, митники відкрили п’ять ящиків навмання. Усередині вони знайшли листівки, фотографії та інші пропагандистські матеріали нацистського режиму, а також документи, що належали закордонним відділенням Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії та Німецької профспілки.

Німецькі дипломати знову звернулися з вимогою повернути конфіскований вантаж, і аргентинська влада вже була готова задовольнити це прохання. Однак парламентська комісія втрутилася та звернулася до суду з вимогою заблокувати передання, аргументуючи це тим, що в ящиках міститься антидемократична пропаганда.

Фото: Верховний суд Аргентини

Через місяць федеральний суддя розпорядився вилучити вантаж і передати справу до Верховного суду, оскільки вона стосувалася взаємин з іноземною державою. З того часу ящики зберігалися у підвалі державної установи.

Наразі у Верховному суді Аргентини планують уважно вивчити нацистські документи, щоб з’ясувати, чи містять вони відомості про Голокост і чи можуть пролити світло на фінансові зв’язки нацистського режиму по всьому світу.

У суді також повідомили, що в грудні 2024 року було підписано угоду про співпрацю з Асоціацією єврейських юристів Аргентини та Фондом пам’яті жертв Голокосту з метою спільного проведення досліджень.

Фото: Верховний суд Аргентини

25 березня 2025 року президент Аргентини Хав'єр Мілей на запит сенатора США Стіва Дейнса підписав указ, яким уряд країни зобов'язується розсекретити документи про нацистів, які знайшли притулок в Аргентині після Другої світової війни.

29 квітня аргентинська влада розсекретила майже 2000 документів, які стосуються перебування та діяльності німецьких нацистів у країні після Другої світової війни. Згідно з архівами, тисячі високопосадовців Третього рейху прожили в Аргентині до кінця своїх днів.