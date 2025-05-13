Под Верховным судом Аргентины обнаружили более 80 ящиков с нацистскими документами – фото

В суде считают, что документы могли попасть в Аргентину на японском пароходе "Нана-Мару" 20 июня 1941 года

Ящик с нацистскими документами (Фото: Верховный суд Аргентины)

В Аргентине в подвалах Верховного суда обнаружили 83 ящика с документами немецких нацистов, которые могут содержать подсказки об их международных финансовых связях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что документы в деревянных ящиках из-под шампанского были обнаружены при создании Музея Верховного суда случайно. В учреждении считают, что они могли попасть в Аргентину на японском пароходе "Нана-Мару" 20 июня 1941 года, который вез их в немецкое посольство в Токио.

Фото: Верховный суд Аргентины

Таможня конфисковала груз, несмотря на то, что немецкое дипломатическое представительство в Аргентине утверждало, что в ящиках находятся личные вещи дипломатов, и требовало их возвращения.

В то же время таможенники сообщили тогдашнему министру иностранных дел Аргентины Энрике Руису Гиньясу, что содержание груза может повлечь за собой проблемы и поставить под угрозу нейтралитет страны.

Фото: Верховный суд Аргентины

В августе 1941 года, по инициативе возглавлявшего парламентскую комиссию по расследованию антиаргентинской деятельности депутата Рауля Дамонте Таборда, таможенники открыли пять ящиков наугад. Внутри они обнаружили листовки, фотографии и другие пропагандистские материалы нацистского режима, а также документы, принадлежавшие зарубежным отделениям Национал-социалистической германской рабочей партии и Немецкого профсоюза.

Германские дипломаты снова обратились с требованием вернуть конфискованный груз, и аргентинские власти уже были готовы удовлетворить эту просьбу. Однако парламентская комиссия вмешалась и обратилась в суд с требованием заблокировать передачу, аргументируя это тем, что в ящиках содержится антидемократическая пропаганда.

Фото: Верховный суд Аргентины

Через месяц федеральный судья распорядился изъять груз и передать дело в Верховный суд, поскольку оно касалось отношений с иностранным государством. С этого времени ящики хранились в подвале государственного учреждения.

В Верховном суде Аргентины планируют внимательно изучить нацистские документы, чтобы выяснить, содержат ли они сведения о Холокосте и могут ли пролить свет на финансовые связи нацистского режима по всему миру.

В суде также сообщили, что в декабре 2024 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией еврейских юристов Аргентины и Фондом памяти жертв Холокоста с целью совместного проведения исследований.

Фото: Верховный суд Аргентины

25 марта 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей по запросу сенатора США Стива Дейнса подписал указ, которым правительство страны обязуется рассекретить документы о нацистах, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой войны.

29 апреля аргентинские власти рассекретили почти 2000 документов, касающихся пребывания и деятельности немецких нацистов в стране после Второй мировой войны. Согласно архивам, тысячи чиновников Третьего рейха прожили в Аргентине до конца своих дней.