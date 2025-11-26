Південна Корея успішно запустила ракету Нурі і вивела на орбіту 13 супутників

Запуск ракети (Фото: EPA/YONHAP)

Південна Корея запустила з космодрому Наро космічну ракету Нурі, вивівши на орбіту 13 супутників. Це четвертий успішний запуск ракети, повідомили Корейська аерокосмічна адміністрація і Корейський інститут аерокосмічних досліджень.

200-тонна ракета стартувала з космодрому в південному прибережному селі Кохин, за 473 кілометри на південь від Сеула о 01:13 27 листопада за місцевим часом (26 листопада о 18:13 за Києвом). Це був перший нічний запуск цієї ракети, який було перенесено на 20 хвилин через проблеми з датчиком.

Приблизно за дві хвилини після старту Нурі відокремила перший ступінь, а за чотири хвилини і 30 секунд польоту — другий ступінь. На висоті 600 км відокремила супутник середнього розміру нового покоління CAS500-3 разом із 13 кубічними супутниками.

Запуск було завершено о 01:31 (18:31 за Києвом) через 18 хвилин місії. Очікується, що під дією гравітації ракета пізніше увійде в атмосферу Землі та розпадеться під час падіння. Це був перший запуск, здійснений країною спільно з приватною компанією.