Північна Корея випустила 10 ракет під час візиту очільника Пентагону до регіону

Запуск ракети відбувся за годину до того, як глава Пентагону Піт Гегсет відвідав табір поблизу демілітаризованої зони

Піт Гегсет (Фото: ЕРА / Hasnoor Hussain)

Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів із реактивної системи залпового вогню в бік вод Жовтого моря за годину до відвідин глави Пентагону Піта Гегсета демілітаризованої зони, що розділяє Північ і Південь Корейського півострова. Про це повідомляє інформаційна агенція Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея.

КНДР запустила ракети в напрямку акваторії північної частини Жовтого моря близько 16:00 3 листопада (близько 9:00 за київським часом). Наразі проводиться аналіз випробування зброї.

Запуск відбувся менш ніж за годину до прибуття Гегсета разом із міністром оборони Південної Кореї Ан Гю-баком до табору Боніфас. Він розташований поблизу демілітаризованої зони і слугує ключовим пунктом безпеки та підтримки у Спільній зоні безпеки.

"Хоча запуски ракетних систем залпового вогню Північної Кореї не порушують резолюцій Ради Безпеки ООН, її 240-міліметрові системи залпового вогню роблять Сеул і прилеглі райони мішенню", – йдеться в заяві.