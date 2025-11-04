Північна Корея випустила 10 ракет під час візиту очільника Пентагону до регіону
Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів із реактивної системи залпового вогню в бік вод Жовтого моря за годину до відвідин глави Пентагону Піта Гегсета демілітаризованої зони, що розділяє Північ і Південь Корейського півострова. Про це повідомляє інформаційна агенція Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея.
КНДР запустила ракети в напрямку акваторії північної частини Жовтого моря близько 16:00 3 листопада (близько 9:00 за київським часом). Наразі проводиться аналіз випробування зброї.
Запуск відбувся менш ніж за годину до прибуття Гегсета разом із міністром оборони Південної Кореї Ан Гю-баком до табору Боніфас. Він розташований поблизу демілітаризованої зони і слугує ключовим пунктом безпеки та підтримки у Спільній зоні безпеки.
"Хоча запуски ракетних систем залпового вогню Північної Кореї не порушують резолюцій Ради Безпеки ООН, її 240-міліметрові системи залпового вогню роблять Сеул і прилеглі райони мішенню", – йдеться в заяві.
- 25 вересня Сеул заявив, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії розробки міжконтинентальної балістичної ракети, здатної вразити США ядерною зброєю.
- 22 жовтня стало відомо, що КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря. Це був перший запуск ракети з моменту вступу на посаду президента Лі Дже Мьона і п'ятий загалом цього року.
