Северная Корея выпустила 10 ракет во время визита главы Пентагона в регион

Запуск ракеты состоялся за час до того, как глава Пентагона Пит Хегсет посетил лагерь вблизи демилитаризованной зоны

Пит Хегсет (Фото: ЕРА / Hasnoor Hussain)

Северная Корея выпустила около 10 артиллерийских снарядов из реактивной системы залпового огня в сторону вод Желтого моря за час до посещения главы Пентагона Пита Хегсета демилитаризованной зоны, разделяющей Север и Юг Корейского полуострова. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

КНДР запустила ракеты в направлении акватории северной части Желтого моря около 16:00 (около 9:00 по киевскому времени). В настоящее время проводится анализ испытания оружия.

Запуск состоялся менее чем за час до прибытия Хегсета вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком в лагерь Бонифас. Он расположен вблизи демилитаризованной зоны и служит ключевым пунктом безопасности и поддержки в Совместной зоне безопасности.

"Хотя запуски ракетных систем залпового огня Северной Кореи не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН, ее 240-миллиметровые системы залпового огня делают Сеул и прилегающие районы мишенью", – говорится в заявлении.