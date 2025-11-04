Северная Корея выпустила 10 ракет во время визита главы Пентагона в регион
Северная Корея выпустила около 10 артиллерийских снарядов из реактивной системы залпового огня в сторону вод Желтого моря за час до посещения главы Пентагона Пита Хегсета демилитаризованной зоны, разделяющей Север и Юг Корейского полуострова. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
КНДР запустила ракеты в направлении акватории северной части Желтого моря около 16:00 (около 9:00 по киевскому времени). В настоящее время проводится анализ испытания оружия.
Запуск состоялся менее чем за час до прибытия Хегсета вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком в лагерь Бонифас. Он расположен вблизи демилитаризованной зоны и служит ключевым пунктом безопасности и поддержки в Совместной зоне безопасности.
"Хотя запуски ракетных систем залпового огня Северной Кореи не нарушают резолюций Совета Безопасности ООН, ее 240-миллиметровые системы залпового огня делают Сеул и прилегающие районы мишенью", – говорится в заявлении.
- 25 сентября Сеул заявил, что Северная Корея находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.
- 22 октября стало известно, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря. Это был первый запуск ракеты с момента вступления в должность президента Ли Чжэ Мена и пятый в целом в этом году.
Комментарии (0)