Южная Корея успешно запустила ракету Нури и вывела на орбиту 13 спутников
Южная Корея запустила с космодрома Наро космическую ракету Нури, выведя на орбиту 13 спутников. Это четвертый успешный запуск ракеты, сообщили Корейская аэрокосмическая администрация и Корейский институт аэрокосмических исследований.
200-тонная ракета стартовала с космодрома в южной прибрежной деревне Кохын, в 473 километрах к югу от Сеула в 01:13 27 ноября по местному времени (26 ноября в 18:13 по Киеву). Это был первый ночной запуск этой ракеты, который был перенесен на 20 минут из-за проблем с датчиком.
Примерно через две минуты после старта Нури отделила первую ступень, а через четыре минуты и 30 секунд полета – вторую ступень. На высоте 600 км отделила спутник среднего размера нового поколения CAS500-3 вместе с 12 кубическими спутниками.
Запуск был завершен в 01:31 (18:31 по Киеву) спустя 18 минут миссии. Ожидается, что под действием гравитации ракета позже войдет в атмосферу Земли и распадется при падении. Это был первый запуск, осуществленный страной совместно с частной компанией.
- В 2024 году японская ракета Kairos взорвалась через 5 секунд после запуска.
- 10 ноября Северная Корея выпустила 10 ракет во время визита главы Пентагона в регион.
