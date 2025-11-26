Южная Корея успешно запустила ракету Нури и вывела на орбиту 13 спутников

Миссия по запуску длилась 18 минут, ракета позже войдет в атмосферу Земли и распадется

Запуск ракеты (Фото: EPA/YONHAP)

Южная Корея запустила с космодрома Наро космическую ракету Нури, выведя на орбиту 13 спутников. Это четвертый успешный запуск ракеты, сообщили Корейская аэрокосмическая администрация и Корейский институт аэрокосмических исследований.

200-тонная ракета стартовала с космодрома в южной прибрежной деревне Кохын, в 473 километрах к югу от Сеула в 01:13 27 ноября по местному времени (26 ноября в 18:13 по Киеву). Это был первый ночной запуск этой ракеты, который был перенесен на 20 минут из-за проблем с датчиком.

Примерно через две минуты после старта Нури отделила первую ступень, а через четыре минуты и 30 секунд полета – вторую ступень. На высоте 600 км отделила спутник среднего размера нового поколения CAS500-3 вместе с 12 кубическими спутниками.

Запуск был завершен в 01:31 (18:31 по Киеву) спустя 18 минут миссии. Ожидается, что под действием гравитации ракета позже войдет в атмосферу Земли и распадется при падении. Это был первый запуск, осуществленный страной совместно с частной компанией.