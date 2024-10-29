Північна Корея підвищує рівень безпеки: боїться ймовірного замаху на Кім Чен Ина

Пхеньян готується повторно запустити розвідувальний супутник і стежить за можливістю проведення сьомого ядерного випробування, стверджує розвідка

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через можливу загрозу замахів. Про це повідомив телеканал Yonhap TV із посиланням на розвідку Південної Кореї.

За інформацією розвідки, в КНДР додатково розгорнуть засоби глушіння зв'язку та проведуть роботу над впровадженням обладнання для виявлення безпілотників.

Водночас влада Північної Кореї наголошує на теорії двох націй, що ворогують, і використовує інцидент із дроном як привід для створення атмосфери війни.

Крім цього, Національна служба розвідки заявила, що Північна Корея готується повторно запустити розвідувальний супутник і уважно стежить за можливістю проведення сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.

15 жовтня Південна Корея заявила, що КНДР підірвала свою частину дороги, яка сполучала держави.

28 жовтня Північна Корея звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників. Сеул заявив, що заяви КНДР "не заслуговують на увагу", а Пхеньян пообіцяв "нещадну" відповідь.