Північна Корея підвищує рівень безпеки: боїться ймовірного замаху на Кім Чен Ина
Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через можливу загрозу замахів. Про це повідомив телеканал Yonhap TV із посиланням на розвідку Південної Кореї.

За інформацією розвідки, в КНДР додатково розгорнуть засоби глушіння зв'язку та проведуть роботу над впровадженням обладнання для виявлення безпілотників. 

Водночас влада Північної Кореї наголошує на теорії двох націй, що ворогують, і використовує інцидент із дроном як привід для створення атмосфери війни.

Крім цього, Національна служба розвідки заявила, що Північна Корея готується повторно запустити розвідувальний супутник і уважно стежить за можливістю проведення сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.

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