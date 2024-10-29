Північна Корея підвищує рівень безпеки: боїться ймовірного замаху на Кім Чен Ина
Північна Корея посилює заходи безпеки для захисту Кім Чен Ина через можливу загрозу замахів. Про це повідомив телеканал Yonhap TV із посиланням на розвідку Південної Кореї.
За інформацією розвідки, в КНДР додатково розгорнуть засоби глушіння зв'язку та проведуть роботу над впровадженням обладнання для виявлення безпілотників.
Водночас влада Північної Кореї наголошує на теорії двох націй, що ворогують, і використовує інцидент із дроном як привід для створення атмосфери війни.
Крім цього, Національна служба розвідки заявила, що Північна Корея готується повторно запустити розвідувальний супутник і уважно стежить за можливістю проведення сьомого ядерного випробування після президентських виборів у США.
- 15 жовтня Південна Корея заявила, що КНДР підірвала свою частину дороги, яка сполучала держави.
- 28 жовтня Північна Корея звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників. Сеул заявив, що заяви КНДР "не заслуговують на увагу", а Пхеньян пообіцяв "нещадну" відповідь.