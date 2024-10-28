КНДР звинуватила Сеул в атаці дронів і пообіцяла "нещадну" відповідь

Кім Чен Ин (Фото: скрин відео)

Північна Корея завершила розслідування та звинуватила Південну Корею у запуску безпілотників на територію країни. Сеул заявив, що заяви КНДР "не заслуговують на увагу", а Пхеньян пообіцяв "нещадну" відповідь, передає північнокорейське ЗМІ KCNA.

За інформацією Міноборони КНДР, завершено розслідування на тлі заяв про те, що протягом жовтня дрони Південної Кореї нібито тричі пролітали над Пхеньяном. Було досліджено залишки розбитих БпЛА та вивчено їх дані, а також маршрути польотів.

Згідно з отриманою інформацією, пізно вночі 8 жовтня дрон нібито скинув політичні листівки над будинком Міністерства закордонних справ у Пхеньяні. А 9 жовтня, за словами північнокорейського Міноборони, скидав листівки над будівлями МЗС та Міноборони КНДР.

Як стверджують у КНДР, листівки поширювалися з метою "політичної пропаганди" та "ворожих провокацій". Загалом, за даними Міноборони КНДР, з червня 2023 року їм вдалося виявити понад 230 планів польотів, включно з планом розповсюдження "політичного пропагандистського сміття".

Міноборони Південної Кореї в коментарі Reuters заявило, що заяви Північної Кореї "не заслуговують на перевірки чи відповідь".

Водночас представник КНДР сказав: якщо Сеул продовжить "зазіхати на суверенітет" держави, то буде "нещадна" відповідь.