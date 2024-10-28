КНДР обвинила Сеул в атаке дронов и пообещала "беспощадный" ответ

Ким Чен Ын (Фото: скрин видео)

Северная Корея завершила расследование и обвинила Южную Корею в запуске беспилотников на территорию страны. Сеул заявил, что заявления КНДР "не заслуживают внимания", а Пхеньян пообещал "беспощадный" ответ, передает северокорейское СМИ KCNA.

По информации Минобороны КНДР, завершено расследование на фоне заявлений о том, что в течение октября дроны Южной Кореи якобы трижды пролетали над Пхеньяном. Были исследованы остатки разбитых БпЛА и изучены их данные, а также маршруты полетов.

Согласно полученной информации, поздно ночью 8 октября дрон якобы сбросил политические листовки над зданием Министерства иностранных дел в Пхеньяне. А 9 октября, по словам северокорейского Минобороны, сбрасывал листовки над зданиями МИД и Минобороны КНДР.

Как утверждают в КНДР, листовки распространялись с целью "политической пропаганды" и "враждебных провокаций". Всего, по данным Минобороны КНДР, с июня 2023 года им удалось обнаружить свыше 230 планов полетов, в том числе план по распространению "политического пропагандистского мусора".

Минобороны Южной Кореи в комментарии Reuters заявило, что заявления Северной Кореи "не заслуживают проверки или ответа".

В то же время представитель КНДР заявил: если Сеул продолжит "посягать на суверенитет" государства, то последует "беспощадный" ответ.