Северная Корея повышает уровень безопасности: боится вероятного покушения на Ким Чен Ына
Северная Корея ужесточает меры безопасности для защиты Ким Чен Ына из-за возможной угрозы покушений. Об этом сообщил телеканал Yonhap TV со ссылкой на разведку Южной Кореи.
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По информации разведки, в КНДР дополнительно развернут средства глушения связи и проведут работу по внедрению оборудования для обнаружения беспилотников.
В то же время власти Северной Кореи подчеркивают теорию двух враждующих наций и используют инцидент с дроном как повод для создания атмосферы войны.
Кроме того, Национальная служба разведки заявила, что Северная Корея готовится повторно запустить разведывательный спутник и внимательно следит за возможностью проведения седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США.
- 15 октября Южная Корея заявила, что КНДР взорвала свою часть дороги, соединяющей государства.
- 28 октября Северная Корея обвинила Южную Корею в запуске беспилотников. Сеул заявил, что заявления КНДР "не заслуживают внимания", а Пхеньян пообещал "беспощадный" ответ.