Politico: США та Китай провели обмін ув'язненими

Троє американських громадян повернуться до США "за кілька годин", заявив співрозмовник газети

Джо Байден (Фото: Tierney L. Cross / EPA)

Сполучені Штати та Китай провели обмін ув'язненими за формулою "три на три". Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з цією угодою.

За його словами, адміністрація чинного американського президента Джо Байдена була посередником у звільненні трьох американців, обмінявши їх на невідомих громадян Китаю, які перебували під вартою в США.

Звільнення Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна є результатом багаторічних інтенсивних переговорів між офіційними особами Білого дому та Державного департаменту та їхніми китайськими колегами, сказав співрозмовник Politico.

Це сталося після звільнення громадянина США Девіда Ліна у вересні в межах аналогічної угоди з обміну на невідомого громадянина Китаю, який перебуває за ґратами в США.

У матеріалі йдеться, що за останні чотири роки адміністрація, підпорядкована Офісу спеціального уповноваженого американського президента у справах заручників, повернула додому понад 70 американців з таких країн, як Росія, Венесуела та Іран.

Очікується, що троє чоловіків повернуться до США "за кілька годин", додав співрозмовник.

Цю інформацію в коментарі телеканалу CNN підтвердив представник Ради національної безпеки США.

"Незабаром вони повернуться і возз’єднаються зі своїми родинами вперше за багато років", – заявив він, додавши, що йдеться про Марка Свідана, Кая Лі та Джона Леунга.

CNN звернувся до посольства Китаю у Вашингтоні за коментарем, однак відповіді на момент публікації не отримав.