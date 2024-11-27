Politico: США та Китай провели обмін ув'язненими
Сполучені Штати та Китай провели обмін ув'язненими за формулою "три на три". Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного співрозмовника, знайомого з цією угодою.
За його словами, адміністрація чинного американського президента Джо Байдена була посередником у звільненні трьох американців, обмінявши їх на невідомих громадян Китаю, які перебували під вартою в США.
Звільнення Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна є результатом багаторічних інтенсивних переговорів між офіційними особами Білого дому та Державного департаменту та їхніми китайськими колегами, сказав співрозмовник Politico.
Це сталося після звільнення громадянина США Девіда Ліна у вересні в межах аналогічної угоди з обміну на невідомого громадянина Китаю, який перебуває за ґратами в США.
У матеріалі йдеться, що за останні чотири роки адміністрація, підпорядкована Офісу спеціального уповноваженого американського президента у справах заручників, повернула додому понад 70 американців з таких країн, як Росія, Венесуела та Іран.
Очікується, що троє чоловіків повернуться до США "за кілька годин", додав співрозмовник.
Цю інформацію в коментарі телеканалу CNN підтвердив представник Ради національної безпеки США.
"Незабаром вони повернуться і возз’єднаються зі своїми родинами вперше за багато років", – заявив він, додавши, що йдеться про Марка Свідана, Кая Лі та Джона Леунга.
CNN звернувся до посольства Китаю у Вашингтоні за коментарем, однак відповіді на момент публікації не отримав.
- 1 серпня відбувся найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.
- Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.
- Агентство Reuters зазначило, що переговори щодо обміну ув’язненими тривали близько двох років.