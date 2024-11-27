Politico: США и Китай провели обмен заключенными

Трое американских граждан вернутся в США "через несколько часов", заявил собеседник газеты

Джо Байден (Фото: Tierney L. Cross / EPA)

Соединенные Штаты и Китай провели обмен заключенными по формуле "три на три". Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного собеседника.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, администрация действующего американского президента Джо Байдена была посредником в освобождении трех американцев, обменяв их на находившихся под стражей в США неизвестных граждан Китая.

Освобождение Марка Свидана, Кая Ли и Джона Люна является результатом многолетних интенсивных переговоров между официальными лицами Белого дома и Государственного департамента и их китайскими коллегами, сказал собеседник Politico.

Это произошло после освобождения гражданина США Дэвида Лина в сентябре в рамках аналогичного соглашения по обмену на находящегося за решеткой в США неизвестного гражданина Китая.

В материале говорится, что за последние четыре года администрация, подчиненная Офису специального уполномоченного американского президента по делам заложников, вернула домой более 70 американцев из таких стран, как Россия, Венесуэла и Иран.

Ожидается, что трое мужчин вернутся в США "через несколько часов", добавил собеседник.

Эту информацию в комментарии телеканалу CNN подтвердил представитель Совета национальной безопасности США.

"Вскоре они вернутся и воссоединятся со своими семьями впервые за многие годы", – заявил он, добавив, что речь идет о Марке Свидане, Кае Ли и Джоне Леунге.

CNN обратился в посольство Китая в Вашингтоне за комментарием, однако ответа на момент публикации не получил.