Польща про провокацію з гелікоптерами: якби білоруси відмовилися відлітати, їх би збили

Польща не впевнена, що проліт гелікоптерів Білорусі над селом Біловежа мав "навмисний характер", але має намір реагувати на провокації з боку Білорусі так, щоб звести їх до мінімуму. Про це заявив постійний представник Польщі в НАТО Томаш Шатковський, повідомляє Polsat News.

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"Ми намагатимемося реагувати так, щоб ймовірність таких вторгнень була якомога менше", – сказав постпред Польщі в НАТО.

Шатковський вважає, що у разі навмисних прикордонних провокацій потрібно реагувати жорстко, однак у Польщі не впевнені, що "ситуація в Біловежі" була саме навмисною.

"Якби це була навмисна провокація і гелікоптери відмовлялися залишати територію Польщі, то їх довелося б збити", – сказав він.

Шатковський також зазначив, що моніторинг "нижнього ешелону" є "слабким місцем" багатьох країн НАТО, але зараз країни займаються тим, що закривають цю вразливість.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона раніше інформувала польську про навчання.

Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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