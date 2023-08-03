Польща про провокацію з гелікоптерами: якби білоруси відмовилися відлітати, їх би збили
Польща не впевнена, що проліт гелікоптерів Білорусі над селом Біловежа мав "навмисний характер", але має намір реагувати на провокації з боку Білорусі так, щоб звести їх до мінімуму. Про це заявив постійний представник Польщі в НАТО Томаш Шатковський, повідомляє Polsat News.
"Ми намагатимемося реагувати так, щоб ймовірність таких вторгнень була якомога менше", – сказав постпред Польщі в НАТО.
Шатковський вважає, що у разі навмисних прикордонних провокацій потрібно реагувати жорстко, однак у Польщі не впевнені, що "ситуація в Біловежі" була саме навмисною.
"Якби це була навмисна провокація і гелікоптери відмовлялися залишати територію Польщі, то їх довелося б збити", – сказав він.
Шатковський також зазначив, що моніторинг "нижнього ешелону" є "слабким місцем" багатьох країн НАТО, але зараз країни займаються тим, що закривають цю вразливість.
- 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона раніше інформувала польську про навчання.
- Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.
- За даними незалежних розслідувачів, гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.
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