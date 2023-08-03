Польша о провокации с вертолетами: если бы беларусы отказались улетать, их бы сбили
Польша не уверена, что пролет вертолетов Беларуси над селом Беловежа носил "преднамеренный характер", но намерена реагировать на провокации со стороны Беларуси так, чтобы свести их к минимуму. Об этом заявил постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковски, сообщает Polsat News.
"Мы постараемся реагировать так, чтобы вероятность таких вторжений была как можно меньше", – сказал постпред Польши в НАТО.
Шатковски считает, что в случае преднамеренных пограничных провокаций нужно реагировать жестко, однако в Польше не уверены, что "ситуация в Беловеже" была именно преднамеренной.
"Если бы это была преднамеренная провокация и вертолеты отказывались покидать территорию Польши, то их пришлось бы сбить", — сказал он.
Шатковски также отметил, что мониторинг "нижнего эшелона" является "слабым местом" многих стран НАТО, но сейчас страны занимаются тем, что закрывают эту уязвимость.
- 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Беларуская сторона ранее информировала польскую об учениях.
- Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
- По данным независимых расследователей, вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.
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