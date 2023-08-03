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Польша о провокации с вертолетами: если бы беларусы отказались улетать, их бы сбили

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 23:52
Польша о провокации с вертолетами: если бы беларусы отказались улетать, их бы сбили - Фото
Томаш Шатковски (Фото - EPA)

Польша не уверена, что пролет вертолетов Беларуси над селом Беловежа носил "преднамеренный характер", но намерена реагировать на провокации со стороны Беларуси так, чтобы свести их к минимуму. Об этом заявил постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковски, сообщает Polsat News.  

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"Мы постараемся реагировать так, чтобы вероятность таких вторжений была как можно меньше", – сказал постпред Польши в НАТО.  

Шатковски считает, что в случае преднамеренных пограничных провокаций нужно реагировать жестко, однако в Польше не уверены, что "ситуация в Беловеже" была именно преднамеренной.

"Если бы это была преднамеренная провокация и вертолеты отказывались покидать территорию Польши, то их пришлось бы сбить", — сказал он. 

Шатковски также отметил, что мониторинг "нижнего эшелона" является "слабым местом" многих стран НАТО, но сейчас страны занимаются тем, что закрывают эту уязвимость.

  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Беларуская сторона ранее информировала польскую об учениях.
  • Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
  • По данным независимых расследователей, вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.

Читайте также: Польша перебрасывает вертолеты к границе с Беларусью. Генерал: Готовы использовать оружие

Сергей Бережной
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