Польща підіймала винищувачі через масовану атаку Росії по Україні

Посилені заходи безпеки в Польщі тривали близько трьох годин – доки існувала загроза далекобійних ударів РФ

Польська авіація (Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ)

У ніч на 12 липня Польща підіймала військові літаки через активність дальньої авіації Росії та ударів по заходу України. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Для охорони повітряного простору була задіяна польська та союзна авіація. Чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в найвищий рівень бойової готовності.

Ці заходи безпеки застосовані, зокрема, у районах, які межують із зонами, що були під загрозою ударів.

На 07:00 Оперативне командування повідомило, що після трьох годин моніторингу повітряного простору діяльність авіації припинена через припинення дальніх ударів по Україні.