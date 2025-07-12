Польша поднимала истребители из-за массированной атаки России по Украине
В ночь на 12 июля Польша поднимала военные самолеты из-за активности дальней авиации России и ударов по западу Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Для защиты воздушного пространства была задействована польская и союзная авиация. Дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в самый высокий уровень боевой готовности.
Эти меры безопасности применены, в частности, в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой ударов.
На 07:00 Оперативное командование сообщило, что после трех часов мониторинга воздушного пространства деятельность авиации приостановлена из-за прекращения дальних ударов по Украине.
- 9 июля Польша также поднимала авиацию из-за атак России по Украине. Основным направлением вражеских ударов был Луцк.
- В тот день была самая массированная атака, враг использовал рекордное число средств воздушного нападения: 728 дронов и 13 ракет.
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