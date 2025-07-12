Польша поднимала истребители из-за массированной атаки России по Украине

Усиленные меры безопасности в Польше длились около трех часов – пока существовала угроза дальнобойных ударов РФ

Польская авиация (Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ)

В ночь на 12 июля Польша поднимала военные самолеты из-за активности дальней авиации России и ударов по западу Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Для защиты воздушного пространства была задействована польская и союзная авиация. Дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в самый высокий уровень боевой готовности.

Эти меры безопасности применены, в частности, в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой ударов.

На 07:00 Оперативное командование сообщило, что после трех часов мониторинга воздушного пространства деятельность авиации приостановлена из-за прекращения дальних ударов по Украине.