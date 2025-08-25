Посол США звинуватив владу Франції в антисемітизмі – його викликали в МЗС
Франція викликала посла США Чарльза Кушнера після його листа президенту країни Емманюелю Макрону, в якому він звинуватив Париж в антисемітизмі. Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Франції.
Кушнер опублікував відкритий лист у газеті Wall Street Journal. У ньому посол заявив, що Франція нібито не вжила достатніх заходів для припинення антисемітського насильства. Він закликав Макрона оперативніше ухвалити закони про злочини, скоєні на ґрунті ненависті, і пом'якшити критику Ізраїлю.
Щобільше, заяви Франції про готовність визнати палестинську державу, за словами Кушнера, спричинили антисемітські інциденти в країні.
"Публічні заяви, що критикують Ізраїль, і жести на користь визнання палестинської держави заохочують екстремістів, розпалюють насильство і ставлять під загрозу життя євреїв у Франції. У сучасному світі антисіонізм – це антисемітизм, просто і ясно", – написав Кушнер.
У посольстві Франції відреагували й відкинули всі звинувачення. Посла 25 серпня викличуть для бесіди.
"Звинувачення посла неприйнятні, вони порушують міжнародне право і не відповідають якості трансатлантичних відносин між Францією і США", – заявили у французькому МЗС.
Лист Кушнера був написаний після листа прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Макрона, в якому він звинуватив главу Франції у "сприянні антисемітизму", передає Jerusalem Post.
- Раніше Франція викликала посла Італії після того, як італійський віцепрем'єр-міністр запропонував Макрону їхати з автоматом в Україну замість відправлення військ Європи.
- А дружина Ердогана закликала першу леді США проявити до дітей Гази чуйність, як і до українських. Вона надіслала їй відповідного листа.
Коментарі (0)