Посол США обвинил власти Франции в антисемитизме – его вызвали в МИД
Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера после его письма к президенту страны Эмманюэлю Макрону, в котором он обвинил Париж в антисемитизме. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Франции.
Кушнер опубликовал открытое письмо в газете Wall Street Journal. В нем посол заявил, что Франция якобы не предприняла достаточных мер для пресечения антисемитского насилия. Он призвал Макрона оперативнее принять законы о преступлениях, совершенных на почве ненависти, и смягчить критику Израиля.
Более того, заявления Франции о готовности признать палестинское государство, по словам Кушнера, вызвали антисемитские инциденты в стране.
"Публичные заявления, критикующие Израиль и жесты в пользу признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции. В современном мире антисионизм – это антисемитизм – просто и ясно", – написал Кушнер.
В посольстве Франции отреагировали и откинули все обвинения. Посла 25 августа вызовут для беседы.
"Обвинения посла неприемлемы, они нарушают международное право и не соответствуют качеству трансатлантических отношений между Францией и США", – заявили во французском МИД.
Письмо Кушнера последовало за письмом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Макрону, в котором он обвинил главу Франции в "содействии антисемитизму", передает Jerusalem Post.
- Ранее Франция вызвала посла Италии после того, как итальянский вице-премьер-министр предложил Макрону ехать с автоматом в Украину вместо отправки войск Европы.
- А жена Эрдогана призвала первую леди США проявить к детям Газы чуткость, как и к украинским. Она отправила ей соответствующее письмо.
