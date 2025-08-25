Посол США обвинил власти Франции в антисемитизме – его вызвали в МИД

В Министерстве иностранных дел заявили, что обвинения американского посла не соответствуют действительности

Чарльз Кушнер (Фото: U.S. Embassy France)

Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера после его письма к президенту страны Эмманюэлю Макрону, в котором он обвинил Париж в антисемитизме. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

Кушнер опубликовал открытое письмо в газете Wall Street Journal. В нем посол заявил, что Франция якобы не предприняла достаточных мер для пресечения антисемитского насилия. Он призвал Макрона оперативнее принять законы о преступлениях, совершенных на почве ненависти, и смягчить критику Израиля.

Более того, заявления Франции о готовности признать палестинское государство, по словам Кушнера, вызвали антисемитские инциденты в стране.

"Публичные заявления, критикующие Израиль и жесты в пользу признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу жизнь евреев во Франции. В современном мире антисионизм – это антисемитизм – просто и ясно", – написал Кушнер.

В посольстве Франции отреагировали и откинули все обвинения. Посла 25 августа вызовут для беседы.

"Обвинения посла неприемлемы, они нарушают международное право и не соответствуют качеству трансатлантических отношений между Францией и США", – заявили во французском МИД.

Письмо Кушнера последовало за письмом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Макрону, в котором он обвинил главу Франции в "содействии антисемитизму", передает Jerusalem Post.