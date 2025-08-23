Reuters: Министр Италии предложил Макрону ехать с автоматом в Украину. Париж вызвал посла

Послу напомнили, что такие высказывания "противоречат атмосфере доверия" между странами

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Франция вызвала посла Италии в Министерство иностранных дел после "неприемлемых высказывания" в адрес президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломатического собеседника.

20 августа вице-премьер-министр – министр транспорта Италии Маттео Сальвини резко прокомментировал слова Макрона о размещении европейских солдат в Украине.

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Наденьте каску, возьмите винтовку и сами отправляйтесь в Украину", – цитирует слова политика France info.

Дипломатический собеседник отметил, что посла Италии Эмануэлу Д’Алессандро вызвали во французское МИД 22 августа.

"Послу напомнили, что эти высказывания противоречат атмосфере доверия и историческим отношениям между нашими двумя странами, а также недавним двусторонним событиям, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины", – рассказал собеседник.