Reuters: Міністр Італії запропонував Макрону їхати з автоматом в Україну. Париж викликав посла

Послу нагадали, що такі висловлювання "суперечать атмосфері довіри" між країнами

Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Франція викликала посла Італії до Міністерства закордонних справ після "неприйнятних висловлювань" на адресу президента країни Емманюеля Макрона. Про це повідомляє Reuters із посиланням на французького дипломатичного співрозмовника.

20 серпня віцепрем'єр-міністр – міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні різко прокоментував слова Макрона про розміщення європейських солдатів в Україні.

"Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну", - цитує слова політика France info.

Дипломатичний співрозмовник зазначив, що посолку Італії Емануелу Д'Алессандро викликали до французького МЗС 22 серпня.

"Посолці нагадали, що ці висловлювання суперечать атмосфері довіри та історичним відносинам між нашими двома країнами, а також нещодавнім двостороннім подіям, які виявили сильне зближення позицій двох країн, особливо щодо незмінної підтримки України", – розповів співрозмовник.