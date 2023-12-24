Потенційний прем'єр Нідерландів Вілдерс закликав Туреччину "змінити лідера"

Популіст Герт Вілдерс, який переміг на виборах у Нідерландах, закликав Туреччину обрати нового лідера, який "підтримає секуляризм"

Герт Вілдерс (Фото - EPA)

Вкрай правий популіст Герт Вілдерс , який переміг на парламентських виборах у Нідерландах, закликав Туреччину до обрання нового лідера, який "підтримає секуляризм". Його висловлювання цитує Bloomberg.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Я виграв вибори в Нідерландах. І я хотів би, щоб турецькі громадяни, які підтримують секуляризм та кемалізм, знайшли нового лідера, який зможе перемогти на наступних виборах", – заявив Вілдерс.

Як зазначає видання, його репліка є прозорим випадом на адресу президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Раніше Вілдерс закликав до обмеження імміграції мусульман до Нідерландів та критикував Ердогана за те, що Туреччина пропускає біженців до Європи. Він закликав до обрання нового турецького лідера, "який зупинить приплив більшої кількості арабів до Туреччини, захистить турецьких жінок, підтримає робітничий клас та припинить корупцію".

На початку 2023 року Ердоган вкотре переміг на президентських виборах у Туреччині, причому його опонентами виступали партії, які схилялися до секуляризму (світського правління без релігійної складової). Наступні президентські вибори у Туреччині заплановані на 2028 рік.

Партія Вілдерса отримала на виборах у Нідерландах відносну більшість наприкінці листопада 2023 року. Якщо йому вдасться сколотити парламентську коаліцію, він може очолити уряд країни.

Читайте також: Хрест проти півмісяця. Що за антизахідною риторикою Ердогана і куди він веде Туреччину