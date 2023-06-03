Ердоган – знову президент, до літа 2028 року. Фото та відео інавгурації у Туреччині
03.06.2023, 16:24
Фото - Recep Tayyip Erdoğan, Facebook
У Туреччині 3 червня пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. Він склав присягу в парламенті країни, повідомляє турецьке держагентство Anadolu.
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Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який свідчить про перемогу на виборах президента.
Потім Ердоган зачитав текст присяги – поклявся "з честю і гідністю стояти на варті державності та незалежності країни" та "захищати і звеличувати славу і честь Турецької Республіки".
Після програми урочистих заходів Ердоган проведе брифінг, де оголосить склад нового уряду.
Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.
- 14 травня 2023-го у першому турі президентських виборів у Туреччині жоден кандидат не набрав абсолютну більшість голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.
- 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів.
- Ердоган оголосив себе переможцем ще до оголошення офіційних результатів, а також заспівав пісню перед прихильниками.
- Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу після програшу назвав цей виборчий процес у Туреччині "найсправедливішим за останні роки".
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