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Ердоган – знову президент, до літа 2028 року. Фото та відео інавгурації у Туреччині

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03.06.2023, 16:24
Ердоган – знову президент, до літа 2028 року. Фото та відео інавгурації у Туреччині - Фото
Фото - Recep Tayyip Erdoğan, Facebook

У Туреччині 3 червня пройшла церемонія інавгурації переобраного на пост президента Реджепа Ердогана. Він склав присягу в парламенті країни, повідомляє турецьке держагентство Anadolu.

Тимчасовий голова парламенту Туреччини Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який свідчить про перемогу на виборах президента.

Потім Ердоган зачитав текст присяги – поклявся "з честю і гідністю стояти на варті державності та незалежності країни" та "захищати і звеличувати славу і честь Турецької Республіки".

Після програми урочистих заходів Ердоган проведе брифінг, де оголосить склад нового уряду.

Термін повноважень Ердогана триватиме до 2028 року.

Ердоган – знову президент, до літа 2028 року. Фото та відео інавгурації у Туреччині

  • 14 травня 2023-го у першому турі президентських виборів у Туреччині жоден кандидат не набрав абсолютну більшість голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.
  • 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів.
  • Ердоган оголосив себе переможцем ще до оголошення офіційних результатів, а також заспівав пісню перед прихильниками.
  • Суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу після програшу назвав цей виборчий процес у Туреччині "найсправедливішим за останні роки".

Читайте також: Ердоган у разі переобрання не вводитиме санкції щодо Росії та Путіна

Оксана Житнюк
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