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Киличдароглу назвав виборчий процес у Туреччині найбільш несправедливим за останні роки

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28.05.2023, 22:35
Киличдароглу назвав виборчий процес у Туреччині найбільш несправедливим за останні роки - Фото
Кемаль Кілічдароглу (Фото - EPA)

Суперник чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана Кемаль Киличдароглу за підсумками другого туру виборів, в якому лідерство отримує Ердоган, заявив, що продовжить боротьбу за демократію, а виборчий процес назвав "найбільш несправедливим за останні роки". Про це повідомляє Aljazeera.

"Всі засоби держави були мобілізовані для однієї політичної партії і лягли до ніг однієї людини", - сказав Киличдароглу про нинішній виборчий процес.

Він подякував організаціям, виборцям та громадянам, "які захищали урни для голосування та боролися з цим аморальним та незаконним тиском".

"Я завжди боровся за ваші права і справедливість, щоб вас ніхто не пригнічував, щоб ви могли жити в достатку, і я продовжуватиму це робити", - сказав Киличдароглу.

Він також заявив, що "з'явилася воля народу до зміни авторитарного режиму, попри весь тиск".

"Ми будемо і надалі знаходитись в авангарді цієї боротьби доти, доки до нашої країни не прийде справжня демократія", - додав він.

Киличдароглу висловив "реальний сум" у зв'язку з труднощами, які, на його думку, чекають на Туреччину.

  • 14 травня 2023-го у першому турі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.
  • 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів. Агентства ведуть свої підрахунки, Ердоган лідирує.
  • Ердоган оголосив себе переможцем на виборах ще до оголошення офіційних результатів, а також заспівав пісню перед прихильниками.

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Оксана Житнюк
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Кемаль Киличдароглутуреччинавибори
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