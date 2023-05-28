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Ердоган оголосив себе переможцем на виборах у Туреччині та заспівав пісню – відео

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28.05.2023, 21:16
Ердоган оголосив себе переможцем на виборах у Туреччині та заспівав пісню – відео - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган, Фото: пресслужба президента Туреччини

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган уже оголосив себе переможцем на виборах, хоча офіційних результатів ще немає, а також заспівав пісню перед прихильниками. Трансляцію спічу вела Aljazeera.

Ердоган, звертаючись до своїх прихильників у Стамбулі, подякував "кожному члену нації, який знову передав нам відповідальність за керування Туреччиною протягом наступних п'яти років".

"Ми завершили другий тур президентських виборів із прихильністю нашого народу", – сказав Ердоган, висловивши подяку туркам.

Під час свого виступу він також вирішив заспівати переможну пісню.

Він назвав день другого туру виборів "святом демократії" та сказав, що "сьогодні перемогла Туреччина".

Турецькі агенції ведуть свої підрахунки, ґрунтуючись на кількості розкритих урн (близько 99%). Згідно з цими даними, Ердоган випереджає свого суперника Кемаля Киличдароглу трохи більш ніж на 4%.

ЦВК повідомляє про підрахунок 54,47% бюлетенів. Ердоган поки що набирає 54,47%, Киличдароглу – 45,53%.

  • 14 травня 2023-го у першому турі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.
  • 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів. Агентства ведуть свої підрахунки, але офіційно Центральною виборчою комісією поки що підраховано до 55% голосів. Ердоган лідирує.

Читайте також: Ердоган у разі переобрання не вводитиме санкції щодо Росії та Путіна

Оксана Житнюк
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