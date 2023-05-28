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Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции и спел песню – видео

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28.05.2023, 21:16
Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции и спел песню – видео - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган, Фото: пресс-служба президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах, хотя официальных результатов еще нет, а также спел песню перед сторонниками. Трансляцию спича вела Aljazeera.

Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле, поблагодарил "каждого члена нации, который снова передал нам ответственность за управление Турцией в течение следующих пяти лет".

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа", – сказал Эрдоган, выразив благодарность туркам.

В ходе своего выступления он также решил спеть победную песню.

Он назвал день второго тура выборов "праздником демократии" и сказал, что "сегодня победила Турция".

Турецкие агентства ведут свои подсчеты, основываясь на количестве вскрытых урн (около 99%). Согласно этим данным, Эрдоган опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%.

ЦИК сообщает о подсчете 54,47% бюллетеней. Эрдоган пока что набирает 54,47%, Кылычдароглу – 45,53%.

  • 14 мая 2023-го в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.
  • 28 мая в Турции прошел второй тур выборов. Агентства ведут свои подсчеты, но официально Центральной избирательной комиссией пока подсчитано до 55% голосов. Эрдоган лидирует.

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Оксана Житнюк
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