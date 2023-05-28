Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции и спел песню – видео
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах, хотя официальных результатов еще нет, а также спел песню перед сторонниками. Трансляцию спича вела Aljazeera.
Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам в Стамбуле, поблагодарил "каждого члена нации, который снова передал нам ответственность за управление Турцией в течение следующих пяти лет".
"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа", – сказал Эрдоган, выразив благодарность туркам.
В ходе своего выступления он также решил спеть победную песню.
Он назвал день второго тура выборов "праздником демократии" и сказал, что "сегодня победила Турция".
Турецкие агентства ведут свои подсчеты, основываясь на количестве вскрытых урн (около 99%). Согласно этим данным, Эрдоган опережает своего соперника Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%.
ЦИК сообщает о подсчете 54,47% бюллетеней. Эрдоган пока что набирает 54,47%, Кылычдароглу – 45,53%.
- 14 мая 2023-го в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.
- 28 мая в Турции прошел второй тур выборов. Агентства ведут свои подсчеты, но официально Центральной избирательной комиссией пока подсчитано до 55% голосов. Эрдоган лидирует.
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