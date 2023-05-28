Кылычдароглу назвал избирательный процесс в Турции самым несправедливым за последние годы
Соперник действующего президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу по итогам второго тура выборов, в котором лидерство одерживает Эрдоган, заявил, что продолжит борьбу за демократию, а избирательный процесс назвал "самым несправедливым за последние годы". Об этом сообщает Aljazeera.
"Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии и легли к ногам одного человека", - сказал Кылычдароглу о нынешнем избирательном процессе.
Он поблагодарил организациям, избирателей и граждан, "которые защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением".
"Я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы вас никто не угнетал, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать", - сказал Кылычдароглу.
Он также заявил, что "появилась воля народа к смене авторитарного режима, несмотря на все давление".
"Мы будем и впредь находиться в авангарде этой борьбы до тех пор, пока в нашу страну не придет настоящая демократия", - добавил он.
Кылычдароглу выразил "реальную печаль" в связи с трудностями, которые, по его мнению, ожидают Турцию.
- 14 мая 2023-го в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.
- 28 мая в Турции прошел второй тур выборов. Агентства ведут свои подсчеты, Эрдоган лидирует.
- Эрдоган объявил себя победителем на выборах еще до оглашения официальных результатов, а также спел песню перед сторонниками.
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