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Кылычдароглу назвал избирательный процесс в Турции самым несправедливым за последние годы

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 22:35
Кылычдароглу назвал избирательный процесс в Турции самым несправедливым за последние годы - Фото
Кемаль Кілічдароглу (Фото - EPA)

Соперник действующего президента Турции Реджепа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу по итогам второго тура выборов, в котором лидерство одерживает Эрдоган, заявил, что продолжит борьбу за демократию, а избирательный процесс назвал "самым несправедливым за последние годы". Об этом сообщает Aljazeera.

"Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии и легли к ногам одного человека", - сказал Кылычдароглу о нынешнем избирательном процессе.

Он поблагодарил организациям, избирателей и граждан, "которые защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением".

"Я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы вас никто не угнетал, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать", - сказал Кылычдароглу.

Он также заявил, что "появилась воля народа к смене авторитарного режима, несмотря на все давление".

"Мы будем и впредь находиться в авангарде этой борьбы до тех пор, пока в нашу страну не придет настоящая демократия", - добавил он.

Кылычдароглу выразил "реальную печаль" в связи с трудностями, которые, по его мнению, ожидают Турцию.

  • 14 мая 2023-го в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.
  • 28 мая в Турции прошел второй тур выборов. Агентства ведут свои подсчеты, Эрдоган лидирует.
  • Эрдоган объявил себя победителем на выборах еще до оглашения официальных результатов, а также спел песню перед сторонниками. 

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Оксана Житнюк
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выборыТурцияКемаль Кылычдароглу
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