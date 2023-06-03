Эрдоган – снова президент, до лета 2028 года. Фото и видео инаугурации в Турции

В Турции 3 июня прошла церемония инаугурации переизбранного на пост президента Реджепа Эрдогана. Он принес присягу в парламенте страны, сообщает турецкое госагентство Anadolu.

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Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал Эрдогану документ, свидетельствующий о победе на выборах президента.

Потом Эрдоган зачитал текст присяги – поклялся "с честью и достоинством стоять на страже государственности и независимости страны" и "защищать и возвеличивать славу и честь Турецкой Республики".

После программы торжественных мероприятий Эрдоган проведет брифинг, где объявит состав нового правительства.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

14 мая 2023-го в первом туре президентских выборов в Турции ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.

28 мая в Турции прошел второй тур выборов.

Эрдоган объявил себя победителем еще до оглашения официальных результатов, а также спел песню перед сторонниками.

Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу после проигрыша назвал этот избирательный процесс в Турции "самым несправедливым за последние годы".

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