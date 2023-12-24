Потенциальный премьер Нидерландов Вилдерс призвал Турцию "сменить лидера"

Победивший на выборах в Нидерландах популист Герт Вилдерс призвал Турцию избрать нового лидера, который "поддержит секуляризм"

Герт Вилдерс (Фото - EPA)

Победивший на парламентских выборах в Нидерландах крайне правый популист Герт Вилдерс призвал Турцию к избранию нового лидера, который "поддержит секуляризм". Его высказывание цитирует Bloomberg.

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"Я выиграл выборы в Нидерландах. И я хотел бы, чтобы турецкие граждане, которые поддерживают секуляризм и кемализм, нашли нового лидера, который сможет победить на следующих выборах", — заявил Вилдерс.

Как отмечает издание, его реплика является прозрачным выпадом в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Вилдерс призывал к ограничению иммиграции мусульман в Нидерланды и критиковал Эрдогана за то, что Турция пропускает беженцев в Европу. Он призвал к избранию нового турецкого лидера, "который остановит приток большего количества арабов в Турцию, защитит турецких женщин, поддержит рабочий класс и прекратит коррупцию".

В начале 2023 года Эрдоган в очередной раз победил на президентских выборах в Турции, причем его оппонентами выступали партии, которые склонялись к секуляризму (светскому правлению без религиозной составляющей). Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год.

Партия Вилдерса получила на выборах в Нидерландах относительное большинство в конце ноября 2023 года. Если ему удастся сколотить парламентскую коалицию, он может возглавить правительство страны.

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