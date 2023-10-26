Президент Польщі сказав, що має двох кандидатів у прем'єри

Як кандидати на пост прем'єр-міністра Польщі розглядаються Матеуш Моравецький і Дональд Туск, сказав президент країни Анджей Дуда. Про це повідомляє TVN24.

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24 та 25 жовтня Дуда провів консультації з лідерами партій, які за підсумками виборів пройшли до Сейму, і 26 жовтня оголосив, що розглядає можливість запропонувати парламенту як главу уряду Туска або Моравецького.

Як заявив президент Польщі, "є дві політичні групи, які заявляють про наявність парламентської більшості й мають власного кандидата на пост прем'єр-міністра".

За його словами, перша група — це Об'єднані праві на чолі із Правом та справедливістю. Друга – Громадянська коаліція, Третій шлях і Ліві.

Дуда також заявив, що призначив перше засідання нового складу Сейму на 13 листопада.

Шимон Холовня, лідер партії Третій шлях, сказав PAP, що до консультацій з президентом він був упевнений, що шанси на те, що Дуда запропонує як прем'єра Туска, "нульові", проте після переговорів він переоцінив цю ймовірність до 30%. "Вважаю, президент може нас приємно здивувати", – сказав він.

Холовня також сказав, що "не розуміє" заяви Дуди про "двох кандидатів". "Якщо хтось почне стверджувати, що 194 це стільки ж, скільки 248, то я з такою математикою не згоден", – сказав він (за підсумками виборів до Сейму партія ПіС отримала 194 депутатські мандати, а Громадянська коаліція, Третій шлях і Ліві спільно контролюють 248 мандатів).

За Конституцією Польщі, президент країни пропонує Сейму на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра, який представляє парламентську більшість. Однак за підсумками виборів 15 жовтня склалася ситуація, коли партія ПіС, яка перемогла на виборах, попри це, не отримала абсолютної більшості й навряд чи зможе сформувати провладну коаліцію.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

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