Президент Польши сказал, что у него есть два кандидата в премьеры

В качестве кандидатов на пост премьер-министра Польши рассматриваются Матеуш Моравецкий и Дональд Туск, сказал президент страны Анджей Дуда. Об этом сообщает TVN24.

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24 и 25 октября Дуда провел консультации с лидерами партий, которые по итогам выборов прошли в Сейм, и 26 октября объявил, что рассматривает возможность предложить парламенту в качестве главы правительства Туска или Моравецкого.

Как заявил президент Польши, "есть две политические группы, которые заявляют о наличии парламентского большинства и имеют собственного кандидата на пост премьер-министра".

По его словам, первая группа — это Объединенные правые во главе с Правом и справедливостью. Вторая – Гражданская коалиция, Третий путь и Левые.

Дуда также заявил, что назначил первое заседание нового состава Сейма на 13 ноября.

Шимон Холовня, лидер партии Третий путь, сказал PAP, что до консультаций с президентом он был уверен, что шансы на то, что Дуда предложит в качестве премьера Туска, "нулевые", однако после переговоров он переоценил эту вероятность до 30%. "Полагаю, президент может нас приятно удивить", – сказал он.

Холовня также сказал, что "не понимает" заявление Дуды о "двух кандидатах". "Если кто-то начнет утверждать, что 194 это столько же, сколько 248, то я с такой математикой не согласен", – сказал он (по итогам выборов в Сейм партия ПиС получила 194 депутатских мандата, а Гражданская коалиция, Третий путь и Левые совместно контролируют 248 мандатов).

По Конституции Польши, президент страны предлагает Сейму на утверждение кандидатуру премьер-министра, представляющего парламентское большинство. Однако по итогам выборов 15 октября сложилась ситуация, когда партия ПиС, победившая на выборах, несмотря на это не получила абсолютного большинства и вряд ли сможет сформировать правящую коалицию.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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