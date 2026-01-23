Президентом Болгарії вперше в історії країни стала жінка – Іліана Йотова

Суд передав Йотовій президентські повноваження і їй не доведеться повторно складати присягу

Іліана Йотова (Фото: facebook.com/IlianaIotova)

У Болгарії конституційний суд офіційно прийняв відставку президента Румена Радева, його замінила Іліана Йотова – перша жінка на цій посаді. Про це повідомляють Novinite і Софія Глобус.

Одноголосним рішенням суду, яке набуває чинності 23 січня 2026 року, Йотова стала першою жінкою-главою держави в Болгарії. А 12 конституційних суддів підтвердили, що відставка колишнього президента, в яку він подав 19 січня, була добровільною і без зовнішнього тиску.

За кілька годин після рішення суду Йотова урочисто провела свого попередника Радева в президентській резиденції в Софії після дев'яти років при владі.

Згідно з рішенням суду, президентські повноваження Радева офіційно передають Йотовій і їй не потрібно повторно складати присягу перед Національними зборами – вона вже склала її як віцепрезидентка 2021 року.

Крім того, Йотова тепер носить титул Верховного головнокомандувача болгарських збройних сил і обійматиме цю посаду без заступника.