Президентом Болгарии впервые в истории станы стала женщина – Илиана Йотова
В Болгарии конституционный суд официально принял отставку президента Румена Радева, его заменила Илиана Йотова – первая женщина на этой должности. Об этом сообщают Novinite и Sofia Globe.
Единогласным решением суда, вступающим в силу 23 января 2026 года, Йотова стала первой женщиной-главой государства в Болгарии. А 12 конституционных судей подтвердили, что отставка бывшего президента, в которую он подал 19 января, была добровольной и без внешнего давления.
Спустя несколько часов после решения суда Йотова торжественно проводила своего предшественника Радева в президентской резиденции в Софии после девяти лет у власти.
Согласно решению суда, президентские полномочия Радева официально передаются Йотовой и ей не нужно повторно приносить присягу перед Национальным собранием – она уже принесла ее в качестве вице-президента в 2021 году.
Кроме того, Йотова теперь носит титул Верховного главнокомандующего болгарских вооруженных сил и будет занимать этот пост без заместителя.
- 11 декабря 2025 года сообщалось, что премьер Болгарии Желязков подал в отставку на фоне антиправительственных протестов.
Комментарии (0)