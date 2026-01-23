Президентом Болгарии впервые в истории станы стала женщина – Илиана Йотова

Суд передал Йотовой президентские полномочия и ей не придется повторно принимать присягу

Илиана Йотова (Фото: facebook.com/IlianaIotova)

В Болгарии конституционный суд официально принял отставку президента Румена Радева, его заменила Илиана Йотова – первая женщина на этой должности. Об этом сообщают Novinite и Sofia Globe.

Единогласным решением суда, вступающим в силу 23 января 2026 года, Йотова стала первой женщиной-главой государства в Болгарии. А 12 конституционных судей подтвердили, что отставка бывшего президента, в которую он подал 19 января, была добровольной и без внешнего давления.

Спустя несколько часов после решения суда Йотова торжественно проводила своего предшественника Радева в президентской резиденции в Софии после девяти лет у власти.

Согласно решению суда, президентские полномочия Радева официально передаются Йотовой и ей не нужно повторно приносить присягу перед Национальным собранием – она уже принесла ее в качестве вице-президента в 2021 году.

Кроме того, Йотова теперь носит титул Верховного главнокомандующего болгарских вооруженных сил и будет занимать этот пост без заместителя.