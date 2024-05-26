Прокурор МКС: Ізраїль має право на захист, але Британія не бомбила Белфаст за теракти ІРА

Карім Хан дав перше велике інтерв'ю після того, як вирішив звернутися за ордером на арешт Біньяміна Нетаньягу

Карім Хан (Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ)

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан дав перше велике інтерв'ю після того, як звернувся за ордером на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю. У розмові з журналісткою The Times Хан розлого відповів на критику на свою адресу.

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"Я не кажу, що Ізраїль з його демократією та верховним судом такий самий, як ХАМАС – ні, звичайно. Я не можу сказати чіткіше: Ізраїль має повне право на захист свого населення та повернення заручників. Але ніхто не має ліцензії на вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людства", – сказав Хан.

Він наголосив, що ціль не виправдовує засоби й навів приклад Британії та Ірландської республіканської армії.

"Були спроби вбити Маргарет Тетчер, вбили Ейрі Ніва, вбили лорда Маунтбеттена, був напад на Енніскіленн, прострілювали коліна... Але британці не додумались сказати: "Ну, на Фоллз-роуд [центр католицького Белфаста] точно можуть бути члени ІРА і їхні симпатики, тому скиньмо 2000-фунтову бомбу на Фоллз-роуд". Такого не можна робити", – сказав Хан.

"Закон повинен мати певну мету. Це те, що відрізняє держави, які поважають закон, від злочинних груп і терористів. І все, що я намагався зробити, – це застосувати закон, заснований на фактах. І це те, що ми повинні робити, яке б засудження ми не отримали", – сказав він.

Він запевнив, що має багато доказів і свідчень воєнних злочинів у секторі Гази.

Хан визнав, що жертви серед цивільного населення – це сумна реальність війни, особливо в умовах міської забудови.

"[Але] інша справа, коли цивільні особи стають навмисними цілями. Колективне покарання недопустиме як загальний план. Ізраїль має повне право ставити за мету перемогти ХАМАС і звільнити заручників, я це підтримую, але ваші дії повинні відповідати закону", – сказав він.

"Це небезпечний момент у міжнародному масштабі, і якщо ми не будемо дотримуватися закону, нам не буде за що чіплятися. Глибокі слова "ніколи знову" занадто часто стають ритуальними заклинаннями, і ми підходимо до точки, коли люди в усьому світі більше не вірять у них", – підсумував Хан.