Прокурор МУС: Израиль имеет право на защиту, но Британия не бомбила Белфаст за теракты ИРА

Карим Хан дал первое большое интервью после того, как решил обратиться за ордером на арест Биньямина Нетаньяху

Карим Хан (Фото: EPA / MIGUEL GUTIERREZ)

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан дал первое большое интервью после того, как обратился за ордером на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. В разговоре с журналисткой The Times Хан обширно ответил на критику в свой адрес.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Я не говорю, что Израиль с его демократией и верховным судом такой же, как ХАМАС – нет, конечно. Я не могу сказать четче: Израиль имеет полное право на защиту своего населения и возвращение заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечества", — сказал Хан.

Он подчеркнул, что цель не оправдывает средства и привела пример Британии и Ирландской республиканской армии.

"Были попытки убить Маргарет Тэтчер, убили Эйри Нива, убили лорда Маунтбеттена, было нападение на Эннискилленн, простреливали колени... Но британцы не додумались сказать: "Ну, на Фоллз-роуд [центр католического Белфаста] точно могут быть члены ИРА и симпатизирующие им, так давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллз-роуд". Такого нельзя делать", — сказал Хан.

"Закон должен иметь определенную цель. Это то, что отличает уважающие закон государства от преступных групп и террористов. И все, что я пытался сделать, — это применить закон, основанный на фактах. И это то, что мы должны делать, какое бы осуждение мы ни получили", — сказал он.

Он заверил, что имеет множество доказательств и свидетельств военных преступлений в секторе Газы.

Хан признал, что жертвы среди гражданского населения – это печальная реальность войны, особенно в условиях городской застройки.

"[Но] другое дело, когда гражданские лица становятся умышленными целями. Коллективное наказание недопустимо как общий план. Израиль имеет полное право ставить как цель победу над ХАМАС и освобождение заложников, я это поддерживаю, но ваши действия должны соответствовать закону", — сказал он.

"Это опасный момент в международном масштабе, и если мы не будем соблюдать закон, нам не за что будет придираться. Глубокие слова "никогда снова" слишком часто становятся ритуальными заклинаниями, и мы подходим к точке, когда люди во всем мире больше не верят в них", — подытожил Хан.