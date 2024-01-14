Пропалестинські активісти планували підірвати роботу Лондонської фондової біржі – Reuters

Лондонська фондова біржа (Фото - EPA)

14 січня британська поліція заарештувала шістьох членів протестної групи Palestine Action у рамках розслідування імовірної змови з метою підриву роботи Лондонської фондової біржі (LSE). Про це повідомляє Reuters.

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Як заявили в поліції, активісти планували в понеділок вранці вжити проти Лондонської фондової біржі дій, суть яких правоохоронці не розкривають, але які мали зірвати відкриття торгів.

Трьох підозрюваних було заарештовано в Ліверпулі, двох у Лондоні та ще одного в Брайтоні. Усі шестеро активістів перебувають під вартою.

Як заявив суперінтендант поліції Сіан Томас, за даними поліції "група була готова провести деструктивний акт, який міг би мати серйозні наслідки, якби увінчався успіхом".