Пропалестинські активісти планували підірвати роботу Лондонської фондової біржі – Reuters
14 січня британська поліція заарештувала шістьох членів протестної групи Palestine Action у рамках розслідування імовірної змови з метою підриву роботи Лондонської фондової біржі (LSE). Про це повідомляє Reuters.
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Як заявили в поліції, активісти планували в понеділок вранці вжити проти Лондонської фондової біржі дій, суть яких правоохоронці не розкривають, але які мали зірвати відкриття торгів.
Трьох підозрюваних було заарештовано в Ліверпулі, двох у Лондоні та ще одного в Брайтоні. Усі шестеро активістів перебувають під вартою.
Як заявив суперінтендант поліції Сіан Томас, за даними поліції "група була готова провести деструктивний акт, який міг би мати серйозні наслідки, якби увінчався успіхом".
- 3 березня 2022 року Лондонська фондова біржа зупинила торги цінними паперами 27 російських компаній, включаючи Сбербанк, Газпром, En+, ЛУКОЙЛ та Полюс.