Пропалестинские активисты планировали подорвать работу Лондонской фондовой биржи – Reuters

Арестованные планировали предпринять против Лондонской фондовой биржи действия, которые должны были сорвать открытие торгов 15 января

Лондонская фондовая биржа (Фото - EPA)

14 января британская полиция арестовала шесть членов протестной группы Palestine Action в рамках расследования предполагаемого заговора с целью подрыва работы Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщает Reuters.

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Как заявили в полиции, активисты планировали в понедельник утром предпринять против Лондонской фондовой биржи действия, суть которых правоохранители не раскрывают, но которые должны были сорвать открытие торгов.

Трое подозреваемых были арестованы в Ливерпуле, двое в Лондоне и еще один в Брайтоне. Все шестеро активистов находятся под стражей.

Как заявил суперинтендант полиции Сиан Томас, по данным полиции "группа была готова провести деструктивный акт, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы увенчался успехом".