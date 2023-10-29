Принесли, забрали: до кордону Латвії з боку Білорусі приносили "неживі тіла"

Служба охорони кордону Латвії повідомила, що 27 жовтня до кордону з боку Білорусі приносили двох людей без ознак життя, а 28 жовтня тіла забрали білоруські прикордонники. Про це пише Delfi.

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27 жовтня прикордонники Латвії помітили на білоруській стороні кордону групу людей, які переносили тіло на саморобних ношах. Прикордонний наряд повідомив, що до кордону принесли людину і залишили її лежати на землі, а поряд з нею поклали ще одного, обидва були без ознак життя.

Латвійські прикордонники в очікуванні можливої провокації посилили спостереження за цією ділянкою.

28 жовтня людей, можливо, мертвих, забрали прикордонники Білорусі.

У прикордонній охороні Латвії зазначають, що в минулому їм уже доводилося викликати невідкладну медичну допомогу для людей, яких приносили на територію Латвії або які переходили на неї виснаженими та обмороженими, і що врятувати таких людей вдається не завжди.

8 серпня 2023 року Кабінет міністрів Латвії оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю на шість місяців.

1 вересня міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення будь-яких провокаційних інцидентів на кордоні.

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