Принесли, забрали: до кордону Латвії з боку Білорусі приносили "неживі тіла"
Служба охорони кордону Латвії повідомила, що 27 жовтня до кордону з боку Білорусі приносили двох людей без ознак життя, а 28 жовтня тіла забрали білоруські прикордонники. Про це пише Delfi.
27 жовтня прикордонники Латвії помітили на білоруській стороні кордону групу людей, які переносили тіло на саморобних ношах. Прикордонний наряд повідомив, що до кордону принесли людину і залишили її лежати на землі, а поряд з нею поклали ще одного, обидва були без ознак життя.
Латвійські прикордонники в очікуванні можливої провокації посилили спостереження за цією ділянкою.
28 жовтня людей, можливо, мертвих, забрали прикордонники Білорусі.
У прикордонній охороні Латвії зазначають, що в минулому їм уже доводилося викликати невідкладну медичну допомогу для людей, яких приносили на територію Латвії або які переходили на неї виснаженими та обмороженими, і що врятувати таких людей вдається не завжди.
- 8 серпня 2023 року Кабінет міністрів Латвії оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю на шість місяців.
- 1 вересня міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення будь-яких провокаційних інцидентів на кордоні.
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