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Принесли, забрали: до кордону Латвії з боку Білорусі приносили "неживі тіла"

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 16:19
Принесли, забрали: до кордону Латвії з боку Білорусі приносили
Кордони Латвії з Білоруссю (Фото - Ieva Ābele / Wikipedia)

Служба охорони кордону Латвії повідомила, що 27 жовтня до кордону з боку Білорусі приносили двох людей без ознак життя, а 28 жовтня тіла забрали білоруські прикордонники. Про це пише Delfi.

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27 жовтня прикордонники Латвії помітили на білоруській стороні кордону групу людей, які переносили тіло на саморобних ношах. Прикордонний наряд повідомив, що до кордону принесли людину і залишили її лежати на землі, а поряд з нею поклали ще одного, обидва були без ознак життя.

Латвійські прикордонники в очікуванні можливої провокації посилили спостереження за цією ділянкою.

28 жовтня людей, можливо, мертвих, забрали прикордонники Білорусі.

У прикордонній охороні Латвії зазначають, що в минулому їм уже доводилося викликати невідкладну медичну допомогу для людей, яких приносили на територію Латвії або які переходили на неї виснаженими та обмороженими, і що врятувати таких людей вдається не завжди.

Сергій Бережний
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