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Принесли, унесли: к границе Латвии со стороны Беларуси приносили "безжизненные тела"

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 16:19
Принесли, унесли: к границе Латвии со стороны Беларуси приносили
Границы Латвии с Беларусью (Фото - Ieva Ābele / Wikipedia)

Служба охраны границы Латвии сообщила, что 27 октября к границе со стороны Беларуси приносили двух людей "без признаков жизни", а 28 октября тела забрали беларуские пограничники. Об этом пишет Delfi

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27 октября пограничники Латвии заметили на белорусской стороне границы группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках. Пограничный наряд сообщил, что к границе принесли человека и оставили его лежать на земле, а рядом с ним положили еще одного, оба были без признаков жизни.

Латвийские пограничники в ожидании возможной провокации усилили наблюдение за этим участком.  

28 октября людей, возможно, мертвых, унесли пограничники Беларуси.

В пограничной охране Латвии отмечают, что в прошлом им уже приходилось вызывать неотложную медпомощь для людей, которых приносили на территорию Латвии или которые переходили на нее истощенными и обмороженными, и что спасти таких людей удается не всегда.

Сергей Бережной
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