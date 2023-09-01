В Польше обещают "полностью отрезать" Беларусь от Европы, если будут провокации на границе

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Беларусь будет "полностью отрезана от Европы" в случае возникновения каких-либо провокационных инцидентов на границе. Об этом он сказал в эфире канала TVP1, передает польское издание Wprost.

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Комментируя итоги встречи 28 августа в Варшаве глав министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, он заявил, то Минску был дан "очень четкий, твердый и недвусмысленный сигнал" о том, что любая провокация на границе Польши, Латвии или Литвы с Беларусью будет иметь "далеко идущие последствия" для режима беларуского диктатора Александра Лукашенко.

"Если будет провокация, если произойдет критический инцидент, все пограничные переходы Беларуси с Европой и ЕС будут немедленно закрыты. Те, что до сих пор функционируют: автомобильные, железнодорожные, пассажирские и грузовые. Все. Мы полностью отрежем Беларусь от Европы", – заявил Каминский.

Он также отметил, что с момента встречи министров количество попыток незаконного пересечения границ "вдруг резко сократилось".

После прибытия в Беларусь вагнеровцев в ГУР сообщили, что задачей части из них будет "нервировать" Польшу.

10 августа министр обороны Польши Блащак сообщил, что Варшава планирует перебросить на границу с Беларусью до 10 000 военнослужащих для дополнительной поддержки Пограничной службы.

13 августа стало известно, что Польша создает новую военную часть у границы с Беларусью.

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