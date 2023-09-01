У Польщі обіцяють "повністю відрізати" Білорусь від Європи, якщо будуть провокації на кордоні

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення якихось провокаційних інцидентів на кордоні. Про це він сказав в ефірі каналу TVP1, повідомляє польське видання Wprost.

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Коментуючи підсумки зустрічі 28 серпня у Варшаві глав міністерств внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії, він заявив, що Мінську було дано "дуже чіткий, твердий і недвозначний сигнал" про те, що будь-яка провокація на кордоні Польщі, Латвії чи Литви з Білоруссю матиме "наслідки, що далеко йдуть" для режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Якщо буде провокація, якщо відбудеться критичний інцидент, усі прикордонні переходи Білорусі з Європою та ЄС будуть негайно закриті. Ті, що досі функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські та вантажні. Усі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", – заявив Камінський.

Він також зазначив, що з моменту зустрічі міністрів кількість спроб незаконного перетину кордонів "раптом різко скоротилася".

Після прибуття до Білорусі вагнерівців у ГУР повідомили, що завданням частини з них буде "нервувати" Польщу.

10 серпня міністр оборони Польщі Блащак повідомив, що Варшава планує перекинути на кордон із Білоруссю до 10 000 військовослужбовців для додаткової підтримки прикордонної служби.

13 серпня стало відомо, що Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю.

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