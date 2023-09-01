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У Польщі обіцяють "повністю відрізати" Білорусь від Європи, якщо будуть провокації на кордоні

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 16:13
У Польщі обіцяють
Маріуш Камінський (Фото - EPA)

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Білорусь буде "повністю відрізана від Європи" у разі виникнення якихось провокаційних інцидентів на кордоні. Про це він сказав в ефірі каналу TVP1, повідомляє польське видання Wprost.

Коментуючи підсумки зустрічі 28 серпня у Варшаві глав міністерств внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії, він заявив, що Мінську було дано "дуже чіткий, твердий і недвозначний сигнал" про те, що будь-яка провокація на кордоні Польщі, Латвії чи Литви з Білоруссю матиме "наслідки, що далеко йдуть" для режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Якщо буде провокація, якщо відбудеться критичний інцидент, усі прикордонні переходи Білорусі з Європою та ЄС будуть негайно закриті. Ті, що досі функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські та вантажні. Усі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", – заявив Камінський.

Він також зазначив, що з моменту зустрічі міністрів кількість спроб незаконного перетину кордонів "раптом різко скоротилася".

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Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬПольщакордонМаріуш Камінський
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