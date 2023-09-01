Дуда не приїхав до Києва на День Незалежності. ОП: Похолодання з Польщею немає, все чудово

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що між Україною та Польщею немає "похолодання" у відносинах. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, президент Польщі Анджей Дуда не приїхав до Києва на День Незалежності через завантаженість графіка, проте він виступив онлайн на Кримській платформі, де підтримував Україну та необхідність звільнення Криму.

Він зазначив, що 24 серпня Дуда зателефонував президенту Володимиру Зеленському, привітав його зі святом та обговорив майбутні контакти.

"До речі, тут немає жодної інтриги, президент Зеленський має прекрасні стосунки з президентом Дудою, похолодання між нами немає", — сказав Жовква.

Чиновник наголосив, що у питанні конфлікту про експорт української агропродукції Україна виступає за неприпустимість порушення європейського права та принципів спільного ринку Європейського Союзу.

"Не може легально одна країна – член ЄС встановити одноосібно двосторонні обмеження на експорт з України будь-яких товарів. Якщо вона це робить, то вона порушує принцип ЄС. І це має бути реакція Єврокомісії. Також Україна має право юридичного реагування", — заявив заступник глави ОП.

31 липня польський дипломат Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.

Після заяви Пшидача Україна викликала у МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.

Польський прем'єр Моравецький заявив, що виклик польського посла не повинен був відбутися, а таких "помилок" не має бути.

Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та євроатлантичну інтеграцію, сказав колишній міністр закордонних справ Клімкін.

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