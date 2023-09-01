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Дуда не приехал в Киев на День Независимости. ОП: Похолодания с Польшей нет, все прекрасно

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 13:14
Дуда не приехал в Киев на День Независимости. ОП: Похолодания с Польшей нет, все прекрасно - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что между Украиной и Польшей нет "похолодания" в отношениях. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда не приехал в Киев на День Независимости из-за загруженности графика, однако он выступил онлайн на Крымской платформе, где поддерживал Украину и необходимость освобождения Крыма. 

Он отметил, что 24 августа Дуда позвонил президенту Владимиру Зеленскому, поздравил его с праздником и обсудил будущие контакты. 

"Кстати, здесь нет никакой интриги, у президента Зеленского прекрасные отношения с президентом Дудой, похолодания между нами нет", — сказал Жовква. 

Чиновник подчеркнул, что в вопросе конфликта об экспорте украинской агропродукции Украина выступает за недопустимость нарушения европейского права и принципов общего рынка Европейского союза. 

"Не может легально одна страна – член ЕС установить единолично двусторонние ограничения на экспорт из Украины каких-либо товаров. Если она это делает, то она нарушает принцип ЕС. И это должна быть реакция Еврокомиссии. Также Украина имеет право юридического реагирования", — заявил замглавы ОП. 

  • 31 июля польский дипломат Пшидач заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.
  • После заявления Пшидача Украина вызвала в МИД посла Польши, последняя ответила зеркально.
  • Польский премьер Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.
  • Обмен вызовами послов Польшей и Украиной оказывает "приятную услугу" России, но не повлияет на военную поддержку и евроатлантическую интеграцию, сказал бывший министр иностранных дел Климкин.

Читайте также: Спор Польши и Украины. У Дуды говорят, что самое горячее позади

Дмитрий Гриниченко
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