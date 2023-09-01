Дуда не приехал в Киев на День Независимости. ОП: Похолодания с Польшей нет, все прекрасно
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что между Украиной и Польшей нет "похолодания" в отношениях. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
Он отметил, что 24 августа Дуда позвонил президенту Владимиру Зеленскому, поздравил его с праздником и обсудил будущие контакты.
"Кстати, здесь нет никакой интриги, у президента Зеленского прекрасные отношения с президентом Дудой, похолодания между нами нет", — сказал Жовква.
Чиновник подчеркнул, что в вопросе конфликта об экспорте украинской агропродукции Украина выступает за недопустимость нарушения европейского права и принципов общего рынка Европейского союза.
"Не может легально одна страна – член ЕС установить единолично двусторонние ограничения на экспорт из Украины каких-либо товаров. Если она это делает, то она нарушает принцип ЕС. И это должна быть реакция Еврокомиссии. Также Украина имеет право юридического реагирования", — заявил замглавы ОП.
- 31 июля польский дипломат Пшидач заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.
- После заявления Пшидача Украина вызвала в МИД посла Польши, последняя ответила зеркально.
- Польский премьер Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.
- Обмен вызовами послов Польшей и Украиной оказывает "приятную услугу" России, но не повлияет на военную поддержку и евроатлантическую интеграцию, сказал бывший министр иностранных дел Климкин.
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