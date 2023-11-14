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Путін розуміє лише силу, нехай "розуміє" нашу 300 000-ну армію – міністр оборони Польщі

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 19:35
Путін розуміє лише силу, нехай
Фото - Міністерство національної оборони Польщі

У Кремлі заявили, що розміщення Польщею нових дивізій біля кордонів Білорусі "не сприяє безпеці". Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відреагував у Twitter.

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"Путін сприймає лише силові аргументи. Тільки чіткий сигнал про те, що Військо Польське зможе самостійно захистити свою територію, зупинить Росію від подальшої експансії на захід", – написав Блащак.

Міністр наголосив, що Польща має продовжити створення 300-тисячної армії, формування шести дивізій та реалізувати контракти на постачання зброї.

"Ми не маємо відхилятися від шляху створення найсильнішої сухопутної армії в Європі", – зазначив Блащак.

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Репліка міністра стала відповіддю на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що розміщення нових дивізій Війська Польського біля кордонів Білорусі "не сприяє зміцненню безпеки".

12 листопада Блащак привітав військових щойно сформованої 1-ї піхотної дивізії Легіонів, у складі якої створено також бронетанкову бригаду на базі південнокорейських танків К2. Дивізія розміщена на сході Польщі поблизу кордону з Білоруссю.

  • У липні 2022 року в Польщі заявили, що планують масштабну програму переозброєння Війська Польського, яка передбачає закупівлю не лише американських танків Abarms та ракетних систем HIMARS, а й виробництво сучасних озброєнь у партнерстві з Південною Кореєю.
  • 7 листопада Міноборони Польщі заявило, що замовило для Збройних сил понад 1000 британських ракет ППО Sky Sabre та понад 100 пускових установок для них. Вартість замовлення становила близько 4 млрд фунтів стерлінгів.
Сергій Бережний
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Польщаагресія РосіїМаріуш Блащакміністр оборони

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