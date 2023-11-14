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Путин понимает только силу, пусть "понимает" нашу 300 000-ю армию – министр обороны Польши

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 19:35
Путин понимает только силу, пусть
Фото - Министерство национальной обороны Польши

В Кремле заявили, что размещение Польшей новых дивизий у границ Беларуси "не способствует безопасности". Министр обороны Польши Мариуш Блащак отреагировал в Twitter.  

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"Путин воспринимает только силовые аргументы. Только четкий сигнал о том, что Войско Польское сможет самостоятельно защитить свою территорию, остановит Россию от дальнейшей экспансии на запад", – написал Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша должна продолжить создание 300-тысячной армии, формирование шести дивизий и реализовать контракты на поставки оружия.

"Мы не должны отклоняться от пути создания сильнейшей сухопутной армии в Европе", – отметил Блащак.

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Реплика министра стала ответом на заявление спикер Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что размещение новых дивизий Войска Польского у границ Беларуси "не способствует укреплению безопасности".  

12 ноября Блащак поздравил военных только что сформированной 1-й пехотной дивизии Легионов, в составе которой создана также бронетанковая бригада на базе южнокорейских танков К2. Дивизия размещена на востоке Польши вблизи границы с Беларусью.  

  • В июле 2022 года в Польше заявили, что планируют масштабную программу перевооружения Войска Польского, которая предполагает закупку не только американских танков Abarms и ракетных систем HIMARS, но и производство современных вооружений в партнерстве с Южной Кореей

  • 7 ноября Минобороны Польши заявило, что заказало для Вооруженных сил более 1000 британских ракет ПВО Sky Sabre и более 100 пусковых установок для них. Стоимость заказа составила около 4 млрд фунтов стерлингов.

Сергей Бережной
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