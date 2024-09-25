Раяну Руту висунули звинувачення у спробі вбивства Трампа, йому загрожує довічне

Дональд Трамп (Фото: David Muse/EPA)

Чоловіку, який відкрив стрілянину біля гольф-клубу 45-го президента США та кандидата в президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах Дональда Трампа, висунули звинувачення у спробі вбивства політика. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру.

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Це звинувачення стало третім для 58-річного Раяна Веслі Рута. Раніше йому висунули звинувачення у двох злочинах, пов’язаних із використанням зброї. Чоловік залишиться під вартою до суду.

Звинувачення у спробі вбивства передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Адвокати безрезультатно домагалися звільнення Рута під заставу. Однак останніми днями прокурори оприлюднили докази, які, за їхніми словами, вказували на план вбивства Трампа. Вони стверджували, що за кілька місяців до інциденту Рут передав лист невстановленій особі з натяком на планування замаху на кандидата від республіканців.

Також вони розповіли, що Рут провів місяць у Південній Флориді і дані мобільного телефону показали його поблизу поля для гольфу та резиденції Трампа. Згідно з матеріалами справи, у чоловіка знайшли рукописний список дат і місць, де Трамп виступав або мав з’явитися.

15 вересня представники кампанії Трампа заявили, що він перебуває в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Згодом виявилося, що на 45-го президента готувався замах.

ФБР ідентифікувало підозрюваного у спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута.

Зеленський прокоментував ймовірний замах на Трампа та заявив, що радий, що той не постраждав.

Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.

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