Райану Руту выдвинули обвинения в попытке убийства Трампа, ему грозит пожизненное

Ранее Руту были предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия

Дональд Трамп (Фото: David Muse/EPA)

Мужчине, открывшему стрельбу у гольф-клуба 45-го президента США и кандидата в президенты от Республиканской партии на нынешних выборах Дональда Трампа, выдвинули обвинения в попытке убийства политика. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру.

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Это обвинение стало третьим для 58-летнего Райана Уэсли Рута. Ранее ему предъявлены обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия. Мужчина останется под стражей до суда.

Обвинение в попытке убийства предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Адвокаты безрезультатно добивались освобождения Рута под залог. Однако в последние дни прокуроры обнародовали доказательства, которые, по их словам, указывали на план убийства Трампа. Они утверждали, что за несколько месяцев до инцидента Рут передал письмо неустановленному лицу с намеком на планирование покушения на кандидата от республиканцев.

Также они рассказали, что Рут провел месяц в Южной Флориде и данные мобильного телефона показали его вблизи поля для гольфа и резиденции Трампа. Согласно материалам дела, у мужчины был найден рукописный список дат и мест, где Трамп выступал или должен был появиться.

15 сентября представители кампании Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что на 45-го президента готовилось покушение.

ФБР идентифицировало подозреваемого в попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Зеленский прокомментировал вероятное покушение на Трампа и заявил, что рад, что тот не пострадал.

Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Харрис.

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