Розвідка Білорусі нахабніє – громадян Литви намагаються вербувати прямо на кордоні

Департамент державної безпеки Литви (ДДБ) попереджає, що спецслужби Білорусі почали діяти вкрай агресивно та намагаються тиском схилити до співпраці громадян Литви прямо на кордоні. Про це повідомляє LRT.lt.

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Громадяни Литви, які їдуть до Білорусі, піддаються допитам на прикордонних пунктах, їх примушують до співпраці з білоруськими спецслужбами шляхом шантажу та психологічного тиску, йдеться у пресрелізі ДДБ.

Зазначається, що спецслужби Білорусі перевіряють комп'ютери та мобільні телефони литовців, контакти, що містяться в них, акаунти в соціальних мережах, фотографії та зафіксовані маршрути.

Під час співбесід співробітники спецслужб збирають інформацію про політичні уподобання та місця роботи громадян Литви, намагаються встановити їх зв'язки зі співробітниками прикордонних, правоохоронних та розвідувальних органів.

У деяких випадках, зазначає ДДБ, литовцям забороняли в'їзд до Білорусі після того, як їх було "викрито" у підтримці України та засудженні російської агресії. Водночас їм казали, що заборона на в'їзд до Білорусі може бути знята, якщо вони погодяться співпрацювати з білоруськими спецслужбами.

МЗС Литви рекомендує уникати поїздок як до Білорусі, так і до Росії, і вказує, що більшість виявлених випадків вербування та шпигунства пов'язані з особами, які були завербовані під час відвідин цих країн.

4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.

8 серпня Кабінет міністрів Латвії оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю на шість місяців.

10 серпня повідомлялося, що Польща та Литва розглядають можливість закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю, зокрема й залізничні, якщо провокації Лукашенка триватимуть.

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