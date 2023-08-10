Разведка Беларуси наглеет – граждан Литвы пытаются вербовать прямо на границе

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) предупреждает, что спецслужбы Беларуси начали действовать крайне агрессивно и пытаются давлением склонить к сотрудничеству граждан Литвы прямо на границе. Об этом сообщает LRT.lt.

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Граждане Литвы, которые едут в Беларусь, подвергаются допросам на пограничных пунктах, их принуждают к сотрудничеству с беларускими спецслужбами путем шантажа и психологического давления, говорится в пресс-релизе ДГБ.

Отмечается, что спецслужбы Беларуси проверяют компьютеры и мобильные телефоны литовцев, содержащиеся в них контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии и зафиксированные маршруты.

При собеседованиях сотрудники спецслужб собирают информацию о политических пристрастиях и местах работы граждан Литвы, пытаются установить их связи с сотрудниками пограничных, правоохранительных и разведывательных органов.

В ряде случаев, отмечает ДГБ, литовцам запрещали въезд в Беларусь после того, как они были "уличены" в поддержке Украины и осуждении российской агрессии. При этом им говорили, что запрет на въезд в Беларусь может быть снят, если они согласятся сотрудничать с беларускими спецслужбами.

МИД Литвы рекомендует избегать поездок как в Беларусь, так и в Россию, и указывает, что большинство выявленных случаев вербовки и шпионажа связаны с лицами, которые были завербованы во время посещения этих стран.

4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающие на границе с Беларусью.

8 августа Кабинет министров Латвии объявил об усилении охраны границы с Беларусью на шесть месяцев.

10 августа сообщалось, что Польша и Литва рассматривают возможность закрыть все пограничные переходы с Беларусью, в том числе и железнодорожные, если провокации Лукашенко будут продолжаться.

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